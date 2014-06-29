إقالة عبد الرحيم وعبد الحليم من الزمالك .. وتعيين العندليب وصلاح

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور إقالة ثنائي الجهاز الفني أحمد عبد الحليم وعبد الرحيم محمد، عقب خسارة الفارس الأبيض أمام الأهلي في الدوري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة البيت الأبيض قرر الاستعانة بالثنائي محمد صلاح وعبد الحليم علي، كمدربين عام ومساعد للفريق.

وكان الزمالك قد خسر أمام الأهلي بهدف دون رد في أولى مباريات الدورة الرباعية، بهدف دون رد أحرزه أحمد توفيق بالخطأ في مرماه.

وتنتظر الزمالك مباراة مهمة في الدورة الرباعية يوم الأربعاء المقبل أمام سموحة، حيث يسعى الفريق للفوز والحفاظ على أماله في التتويج باللقب.