الأهلي يعلن رسميا عن عودة غالي

أعلن النادي الأهلي رسميا عن عودة قائدة حسام غالى إلي القلعة الحمراء، بعد توقيع اللاعب لعقد لمدة ثلاث سنوات بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بعودة اللاعب إلى الأهلي مجددا.

وكان غالي قد وقع بالفعل على عقود عودته للنادي الأهلي يوم الأربعاء، ليختتم النجم الدولي المصري مشواره الكروي القلعة الحمراء.

وقال غالي في تصريحات بعد التوقيع لـFilGoal.com في تصريح مُسبق: "الأهلي بيتي.. سعيد جدا بالعودة إلى بيتي".

غالي في الـ32 من عمره، قرر العودة للقلعة الحمراء ليستعيد النادي قائده، ويحمل حسام الشارة في الموسم الجديد.

وأكد علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة في النادي الأهلي أنه تم الانتهاء من كافة التفاصيل، ليوقع غالي عقد ثلاث سنوات مع المارد الأحمر.

وقال عبد الصادق في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن عودة غالي تُعد إضافة كبيرة للفريق، كونه أحد اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة والمهارة المتميزة .

ويعد غالي 4 صفقة في القلعة الحمراء بعد الأثيوبي صلاح الدين سعيد وحسين السيد وإسلام رشدي.. فقط حسين السيد لم يوقع رسميا لكن تم الاتفاق معه على كل شيء.