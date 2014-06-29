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ميدو لا يمانع العمل مع عبد الحليم وصلاح

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ميدو لا يمانع العمل مع عبد الحليم وصلاح ميدو لا يمانع العمل مع عبد الحليم وصلاح

نقل احمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الزمالك، إلى مجلس إدارة ناديه برئاسة مرتضى منصور عدم ممانعته العمل مع الثنائي عبد الحليم علي ومحمد صلاح.

وعلم FilGoal.com أن ميدو يرى عبد الحليم وصلاح من أبناء نادي الزمالك، وأن الثنائي سيعمل من أجل مصلحة البيت الأبيض.

وترددت أنباء عن استياء ميدو من تعيين العندليب وصلاح في الجهاز المعاون له، وهو ما نفاه المدرب الشاب للإدارة النادي.

وكان مرتضى منصور قد قرر إقالة معاوني ميدو، أحمد عبد الحليم وعبد الرحيم محمد عقب الخسارة من الأهلي بهدف دون رد.

الزمالك تنتظره مواجهة هامة أمام سموحة يوم الأربعاء المقبل في ثاني جولات الدورة الرباعية، ويسعى للفوز لتعويض الهزيمة أمام المارد الأحمر.

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