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إنقسام داخل الزمالك بين ميدو ودوارتي والعميد

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إنقسام داخل الزمالك بين ميدو ودوارتي والعميد إنقسام داخل الزمالك بين ميدو ودوارتي والعميد

تسببت خسارة مباراة القمة أمام الأهلي، في حدوث حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة الزمالك فيما يخص الإدارة الفنية للفريق الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن هناك ثلاثة اتجاهات تسير فيها أراء أعضاء مجلس الإدارة.

الاتجاه الأول هو الاستعانة بالمدرب البرتغال دوارتي، والذي جمعته بأيمن طاهر عضو مجلس إدارة الزمالك جلسة ودية في دبي.

الاتجاه الثاني هو انتظار تحديد حسام حسن لمصيره مع منتخب الأردن، وفي حال عدم تجديد العميد لتعاقده قد يكون مدرب الزمالك المقبل.

الاتجاه الثالث هو الإبقاء على ميدو، خاصة وأنه لم يتولى المسؤولية سوى لنصف موسم ولا يمكن محاسبته على نتائج الفريق الذي لم يتولى إعداده.

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