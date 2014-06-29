فتحي يلمح للرحيل عن الأهلي قبل نهاية الدورة الرباعية

يدرس أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي ومنتخب مصر عدم إكمال مشواره مع الفريق حتى نهاية الدورة الرباعية المحددة لبطل الدوري هذا الموسم.

وقال فتحي في تصريحات تليفزيونية: "سأشارك في المباراة القادمة أمام بتروجت، وما تردد أنني سأرحل عن الأهلي بعد مباراة القمة غير صحيح".

وأضاف اللاعب الدولي: "أتمنى الفوز على بتروجت، لأن المهمة ستكون أسهل وقتها للفوز بالدوري، ولكن لم أحسم قراري النهائي بإمكانية استكمال الدورة الرباعية للنهاية".

وأتم: "سأتشاور مع الجهاز الفني والمشرف العام على الكرة علاء عبد الصادق في أي قرار، قبل سفري إلى إنجلترا لخوض فترة معايشة مع آرسنال الإنجليزي".

يُذكر أن أحمد فتحي شارك مع الأهلي في الفوز على الزمالك 1-0 في افتتاح الدورة الرباعية، علمًا أن عقده ينتهي هذا الموسم.