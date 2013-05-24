أخبار عاجلة

5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
وزير الآثار لـ"النواب": مينفعش إسكندرية يتقفل فيها المتحف اليوناني ١٢ سنة -
دورة جديدة لفيرنكس آند هوم بالتعاون مع صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ملف - الأهلي يسحق إنبي بخماسية انتقامية

Google+ Print
ملف - الأهلي يسحق إنبي بخماسية انتقامية ملف - الأهلي يسحق إنبي بخماسية انتقامية

تعرف على كل ما حدث في يوم فوز الأهلي على إنبي بخماسية مقابل هدف في مواجهتما بالدوري الممتاز.

شــاهد ايضــا

وللتسهيل على زوار FilGoal.com نجمع أبرز ما حدث في يوم فوز الأهلي وكل ما يتعلق بالمباراة..

أضغط على العنوان الذي ترغب في معرفة تفاصيله

بالفيديو – بركات ينقذ الأهلي من لدغة رؤوف

أنت الحكم .. ركلة جزاء للأهلي مثيرة للجدل؟

صورة وفيديو - السيد حمدي يحتفل على طريقة بالوتيلي

بالفيديو – انفعال إكرامي الكبير خوفا من اهتزاز شباك "الصغير"

بالفيديو .. مخرج الأهلي وإنبي يقطع المباراة من أجل "دوري سيد عبد النعيم"

بالفيديو .. الأهلي ينتقم من إنبي بخماسية قاسية

الأهلي يخرج بـ5 كدمات أمام إنبي

السيد حمدي يفسر الاحتفال: بحب "جنون" بالوتيلي

فيديو .. الأهلي يحقق أكبر فوز منذ عهد جوزيه

بركات: الاعتزال؟ قراري النهائي خلال أسبوع

يوسف: لن أترك بركات يعتزل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
صوروفيديو.. أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا

صوروفيديو.. أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا

بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب