ملف - الأهلي يسحق إنبي بخماسية انتقامية

تعرف على كل ما حدث في يوم فوز الأهلي على إنبي بخماسية مقابل هدف في مواجهتما بالدوري الممتاز.
وللتسهيل على زوار FilGoal.com نجمع أبرز ما حدث في يوم فوز الأهلي وكل ما يتعلق بالمباراة..
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