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مرتضى: صرفنا نظر عن رونالدينيو .. وإبراهيم سعيد لن يلعب للزمالك

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مرتضى: صرفنا نظر عن رونالدينيو .. وإبراهيم سعيد لن يلعب للزمالك مرتضى: صرفنا نظر عن رونالدينيو .. وإبراهيم سعيد لن يلعب للزمالك

أكد مرتصى منصور رئيس الزمالك، أن الفارس الأبيض صرف نظره عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي الشهير رونالدينيو.

وقال منصور في تصريحات إذاعية "بالفعل سعينا لضم رونالدينيو، ولكنه طلب ستة ملايين يورو في الموسم، ولذلك صرفنا نظر عن الصفقة."

يُذكر أن الزمالك أعلن رسميا دخوله في مفاوضات مع رونالدينيو، وهو ما نفاه اللاعب ووكيله في أكثر من مناسبة.

وتابع "وبخصوص إبراهيم سعيد، أرفض عودته إلى الزمالك."

وكان مدافع الأهلي والزمالك السابق قد انتظم في التدريبات لفترة مع الزمالك، على أمل العودة للفريق إذا كان لائقا.

وأضاف "عمرو زكي سيخضع للكشف الطبي وإذا كان لائقا سيتم التعاقد معه بشكل غريب على الكرة المصرية ولكنه يخدم الزمالك."

يُذكر أن الزمالك أعلن رسميا دخوله في مفاوضات مع رونالدينيو، وهو ما نفاه اللاعب ووكيله في أكثر من مناسبة.

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