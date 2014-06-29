قومي بتأسيس بشرتك على طريقة الخبراء

تقوم بعض كريمات الأساس بإظهار العيوب والشقوق في ملامح الوجه، فضلاً عن مشاكل انسداد المسام التي تؤذي البشرة وتسبب لها الأضرار، فما هي أفضل الطرق لتجنب هذا الأمر؟؟

ينصح Benjamin Rousseau فنان الماكياج لدى العلامة التجارية "Lancôme" بضرورة الجمع بين الأساس الجيد وطريقة تطبيقه المناسبة، وذلك لضمان الحصول على التغطية المثالية الخالية من الشوائب مع عدم الإضرار بالبشرة.

ولتحقيق هذا الأمر يؤكد Benjamin Rousseau على ضرورة تأسيس البشرة بهذه الخطوات:

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1.عند قيامك بشراء مستحضرات التجميل لا تتوجهي لشراء كريمات الأساس فحسب، فالكريم التمهيدي والذي يسمى قاعدة الأساس يجب أن يكون من قائمة مشترياتك أيضاً، وإن لم تتوفر لك الميزانية الكافية للكريم التمهيدي يمكنك استبداله بكريم مرطب.

2.لتأسيس بشرتك يمكنك اختيار أي كريم لترطيب البشرة كما ذكرنا، ولكن عند اختيار كريم الأساس فاختيار العلامة التجارية الموثوق بها سيكون أمراً ضرورياً.

3.تأكدي من اختيار المنتج الخالي من الزيت للحفاظ على تألقك طوال اليوم، فكريمات الأساس الخالية من الزيوت ستحافظ على قوامها دون سيلان لفترة أطول، إضافة إلى أنها ستكون ذات تأثير أنعم على الجلد، إضافة إلى قدرتها على إخفاء عيوب الوجه والخطوط الدقيقة وملامح التعب والإرهاق.

4. لا تكثري من وضع الكريم على وجهك، ويكفي أن تقومي بفرد نقطة واحدة على راحة يدك، ثم طبقيه على وجهك، فزيادة طبقات الأساس لا تعني زيادة إخفاء العيوب وإنما العكس.

5.لا تبدئي بتطبيق كريم الأساس إلا بعد التأكد من أن الجلد قام بامتصاص الكريم المرطب جيداً، ثم انتظري حوالي 5 دقائق بعد ترطيب بشرتك للبدء بتأسيسها.

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