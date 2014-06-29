بالصور: أجمل نقوش الحنة للمرأة العربية

تتميز المرأة العربية بعشقها للحناء، فهي رمز الأنوثة والجاذبية والجمال، ومهما تعددت الأساليب الحديثة في التجميل يبقى للحناء سحرها الفريد الذي لا ينتهي مهما مر الزمان.

وعلى الرغم من أن الحناء السودانية تتميز بالثبات والجاذبية، إلا أن الحناء الهندية تتميز بالبريق واللمعان الذي لا ينتهي، فقد تمر الأشهر على الحناء المنقوشة وكأنها مرسومة منذ أيام قليلة، فما السر وراء هذا البريق الثابت؟

إليك بعض أسرار ثبات الحناء على طريقة الشرق الأقصى قبل نقشها:

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1.عليك بشراء الحناء الطازجة لتفرميها بنفسك في المنزل، فالحناء الجاهزة في الأسواق قد لا تكون أصلية، وحتى الأنواع الأصلية قد تفقد قيمتها مع التخزين، ومعظم سيدات الهند يقمن بطحن الحناء بأنفسهن لضمان الحصول على الحناء الطازجة.

2.إذا قمت بصنع الحناء في المنزل عليك بمزجها جيداً مع الماء وعطر الحناء الذي يسمى "ميسون"، أما إذا كنت ستحصلين عليها جاهزة من مكان موثوق فيه فعليك بالتأكد من أنها طازجة ولم يمر وقت طويل على إنتاجها.

3.عليك بترك الحناء فترة كافية تقدر بيوم كامل أو نصف يوم حتى تتخمر، مع ضمان طحنها جيداً لتكون ناعمة.

وإذا كنت تعرفين كيفية نقش الحناء أو حتى قمت بالذهاب إلى من ينقشها لك فمن الضروري أن تقومي ببعض التكنيكات الخاصة بعد النقش لضمان ثباتها لفترة أطول، وهذه التكنيكات هي:

1.بعد ربع ساعة من نقش الحناء ستشعرين بأنها أصبحت متماسكة قليلاً، جافة من الخارج، ولكنها لينة قليلاً من الداخل، وفي هذه المرحلة قومي بمسحها برفق بواسطة محلول ليمون وسكر مركز، مع مراعاة عدم الضغط عليها حتى لا تفسد من الداخل.

2.وبعد مرور ساعة ستشعرين بأن الحناء قد اكتمل جفافها، وهنا قومي بلف المنطقة المنقوشة بكيس بلاستيكي، فالعرق والدفء سيزيدان من ثبات الصبغة.

3.وبعد الانتهاء يمكنك تقشير الحناء ومسحها بقطنة مبللة بزيت الزيتون، مع مراعاة الابتعاد عن استخدام الماء لمدة ساعة على الأقل.

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