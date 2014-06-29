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ضبط شخصين بحوزتهما 8 أطنان من الأرز المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا‎

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ضبط شخصين بحوزتهما 8 أطنان من الأرز المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا‎ ضبط شخصين بحوزتهما 8 أطنان من الأرز المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا‎

ضبط أرز مدعم

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط شخصين وبحوزتهما 8 أطنان من الأرز التموينى المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بنجع حمادى.

كان اللواء محمد كمال، مدير أمن قنا، تلقى أخطارا من مباحث بضبط كمية من الأرز المدعم بنجع حمادى
> كشفت التحريات قيام قوة من مباحث التموين بضبط كلا من “محمود . م ” 35 سنة” سائق و” عادل . ش ” 42 سنة سائق، حال أستقلالها إحدى السيارات وبحوزتهما 8 أطنان ارز تموينى مدعم، قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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أونا

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