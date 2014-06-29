كان اللواء محمد كمال، مدير أمن قنا، تلقى أخطارا من مباحث التموين بضبط كمية من الأرز المدعم بنجع حمادى
> كشفت التحريات قيام قوة من مباحث التموين بضبط كلا من “محمود . م ” 35 سنة” سائق و” عادل . ش ” 42 سنة سائق، حال أستقلالها إحدى السيارات وبحوزتهما 8 أطنان ارز تموينى مدعم، قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ضبط شخصين بحوزتهما 8 أطنان من الأرز المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا
كان اللواء محمد كمال، مدير أمن قنا، تلقى أخطارا من مباحث التموين بضبط كمية من الأرز المدعم بنجع حمادى