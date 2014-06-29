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طلاب أسيوط: امتحان الكيمياء كان في متناول الطالب المتوسط

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طلاب أسيوط: امتحان الكيمياء كان في متناول الطالب المتوسط طلاب أسيوط: امتحان الكيمياء كان في متناول الطالب المتوسط

 

أأدى 9 آلاف و308 طالب وطالبة مادة الكيمياء ومادة علم النفس والاجتماع، منهم  7 آلاف و177 طالب وطالبة “بنظام الثانوية العامة الحديث ” بينما أدى ” آلف و37 طالب وطالبة من طلاب المستوى الرفيع ” نظام قديم”.

وقال الطلاب إن امتحان الكيمياء كان سهلاً وفى متناول الطالب المتوسط ولكن الإمتحان كان طويلاً الأمر الذي لم يمكنهم من المراجعة بشكل جيد كما اشتكى الطلاب من طول أسئلة مادة التاريخ وان الامتحان كان يحتاج الى وقت أضافي.

ومن جانبه  أكد عبد الفتاح أبو شامة وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط،  بانه لم ترد أية شكاوي من امتحانات مادة الكيمياء وعلم النفس والاجتماع نظام حديث وكذلك امتحان المستوى الرفيع نظام قديم.

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