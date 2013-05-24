رسميا .. إنتر ميلان يعلن التعاقد مع ماتزاري مدرب نابولي

روما، (إفي): أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم عن تعيين والتر ماتزاري مديرا فنيا للفريق بصفة رسمية، ليخلف بذلك الشاب أندريا ستراماتشوني بعد موسم مخيب مع النيراتزوري.

وأوضح الموقع الالكتروني للإنتر أن رئيس النادي ماسيمو موراتي توصل لاتفاق مع ماتزاري (51 عاما) لقيادة الفريق لمدة موسمين بعد أن قرر الرحيل عن صفوف نابولي.

ووجه النادي الشكر لستراماتشوني (37 عاما) بعد الفترة التي قضاها، حيث ساهم في تحسين نتائجه الموسم الماضي، غير أن الموسم المنقضي كان مخيبا للآمال، حيث فشل في الفوز بأي بطولة كما عجز عن التأهل لإحدى البطولتين الأوروبيتين.

أما ماتزاري فاختتم حقبة ناجحة مع نابولي استمرت خمس سنوات، توج خلالها بلقب الكأس وقاد الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد أن نال وصافة الكالتشو خلف البطل يوفنتوس.

يذكر أن الإسباني رافائيل بنيتيث سيخلف ماتزاري في تدريب نابولي الموسم المقبل.