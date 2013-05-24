أخبار عاجلة

5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
وزير الآثار لـ"النواب": مينفعش إسكندرية يتقفل فيها المتحف اليوناني ١٢ سنة -
دورة جديدة لفيرنكس آند هوم بالتعاون مع صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا .. إنتر ميلان يعلن التعاقد مع ماتزاري مدرب نابولي

Google+ Print
رسميا .. إنتر ميلان يعلن التعاقد مع ماتزاري مدرب نابولي رسميا .. إنتر ميلان يعلن التعاقد مع ماتزاري مدرب نابولي

روما، (إفي): أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم عن تعيين والتر ماتزاري مديرا فنيا للفريق بصفة رسمية، ليخلف بذلك الشاب أندريا ستراماتشوني بعد موسم مخيب مع النيراتزوري.

وأوضح الموقع الالكتروني للإنتر أن رئيس النادي ماسيمو موراتي توصل لاتفاق مع ماتزاري (51 عاما) لقيادة الفريق لمدة موسمين بعد أن قرر الرحيل عن صفوف نابولي.

ووجه النادي الشكر لستراماتشوني (37 عاما) بعد الفترة التي قضاها، حيث ساهم في تحسين نتائجه الموسم الماضي، غير أن الموسم المنقضي كان مخيبا للآمال، حيث فشل في الفوز بأي بطولة كما عجز عن التأهل لإحدى البطولتين الأوروبيتين.

أما ماتزاري فاختتم حقبة ناجحة مع نابولي استمرت خمس سنوات، توج خلالها بلقب الكأس وقاد الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد أن نال وصافة الكالتشو خلف البطل يوفنتوس.

يذكر أن الإسباني رافائيل بنيتيث سيخلف ماتزاري في تدريب نابولي الموسم المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع