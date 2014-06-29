الكشف عن السبب الأساسي لطلاق ميرندا كير وأورلاندو بلوم

بعد مرور عدّة أشهر على إنفصال النجمة العالميّة Miranda Kerr عن زوجها الممثّل Orlando Bloom الذي يعشق الدرّاجة، إتضّح اليوم أن السبب الأساسي الذي أنهى زواجهما هو إفراط Bloom في شرب الكحول.

وكشفت مصادر مقربّة من الطرفين، أنّ Orlando كان يتناول الكحول بشكل يومي وبكميّات مفرطة، ممّا يؤثر على تصرّفاته وسلوكه.

وأضافت هذه المصادر أن الممثّل الإنجليزي Orlando Bloom البالغ من العمر 37 عاماً، يخرج ليسهر بإستمرار، وبسبب تناوله الكحول من دون وعي يتحوّل إلى شخص آخر، وينسى أين هو، الأمر الذي يستدعي مرافقته إلى المنزل كي يكون بخير.

وبالرغم من أن العارضة الأسترالية Miranda Kerr إعترفت بأنّها ما زالت تحبّه، إلاّ أنّها سئمت من طريقة حياته ولن تعود له.

يشار إلى زواج Bloom و Kerr إنتهى بعد 6 سنوات، لكنّهما إتفّقا أن يبقيا أصدقاء من أجل إبنهما الوحيد Flynn.

Miranda Kerr تواعد حاليّاً البليونير James Packer، وهو الرجل الأغنى في أستراليا، حيث أنّ ثروته تقدّر بـ 7 مليار دولار.