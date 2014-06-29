دايفيد بيكهام يعامل والدته كالملكة في مباراة لكرة المضرب

بعد خروج إنجلترا من المنافسة على كأس العالم للعام 2014، يبدو أن إهتمام نجم كرة القدم العالمي David Beckham تحولّ إلى كرة المضرب أي Tennis.

فقد إصطحب Beckham أمس السبت والدته Sandra لحضور مباراة Tennis بين Mikhail Kuskushkin و Rafael Nadal، ضمن بطولة Wimbledon العالميّة في العاصمة البريطانية لندن.

جلس النجم Beckham ووالدته في المربّع الملكي بالصفوف الأماميّة، وكان إلى جانبهما Bobby Charlton وهو أحد أهم لاعبي كرة القدم الإنجليز سابقاً.

إستطاع David خطف أنظار الحاضرين، فأمضى فترة المباراة في إلقاء التحيّة على المعجبين، وإلتقاط الصور التذكاريّة معهم.

يشار إلى أنّ David Beckham البالغ من العمر 39 عاماً، تقاعد عن لعب كرة القدم في أواخر العام 2012 وهو متزوّج من المصممّة العالميّة Victoria التي إحتفلت مؤخراً بعيد ميلادها الأربعين، وأسسّ معها واحدة من أهم 5 عائلات عالميّة.