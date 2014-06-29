كلوي كردشيان تتلقّى هديّة بـ 50 ألف $ من حبيبها في عيد ميلادها

تلقّت نجمة المجتمع الأمريكي Khloe Kardashian هديّة قيمّة وثمينة من حبيبها مغنّي الراب French Montana، بمناسبة عيد ميلادها الـ 30، وهي عبارة عن سيّارة من نوع Wrangler Sahara Jeep، يبلغ ثمنه حوالي الـ 48 ألف دولار أمريكي.

وقد إحتفلت Khloe بهذه المناسبة مساء الجمعة على متن اليخت في نهر هدسون بنيويورك، بحضور حبيبها وشقيقاتها Kim، Kourtney، Kendall ، Kylie، ووالدتها kris jenner، وعدد كبير من الأصدقاء.

لم تكتف صاحبة العيد Khloe Kardashian بهذا القدر، فأقامت مساء أمس إحتفالاً آخر داخل مطعم Don Coqui في City Island، بحضور الأهل والاصدقاء أيضاً.

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