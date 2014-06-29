حصرياً بالفيديو: شاهدوا محمد عبده يلعب كرة القدم ويشجع فريق البرازيل

لـ"فنان العرب" محمد عبده هالة فنية خاصة سبقته صيتاً وشهرة إلى مهرجان "موازين". وقد استشفّ الجمهور خيراً بمشاركة محمد عبده في المهرجان بأنه قد فتح أبوابه على الخليج العربي وأن الفنان الخليحي بعد مشاركة محمد عبده سيوافق على المشاركة. ولا يعود هناك حجة لديه في أن المهرجان مرهق بسبب مسافة الطيران التي تستغرق 9 ساعات سفر من الخليج إلى المغرب. لقد أصبحت الأرضية المغربية بعد 13 عاماً من بدء مهرجان "موازين" جاهزة جماهيرياً لاستقطاب نجوم الخليج. وصل محمد عبده في الرابع من يونيو (حزيران) أي قبل حفله بثلاثة أيام. ولحظة وصوله المبكر إلى الفندق، كان في استقباله رئيس برمجة القسم العربي في المهرجان محمود المسفر حيث جلسا سوياً في صالون الفندق يتحدثان عن أجواء المهرجان وعن المشاركين فيه. وقد أعطاه محمود المسفر نبذة عن برنامجه وعن كافة الحفلات القائمة في سبع منصات. وتكلما عن موعد المؤتمر الصحفي وعن حفله. بعدما ارتشف محمد عبده الشاي المغربي، توجه إلى جناحه في الدور الثاني في الفندق حيث مكث يومين ولم يغادره إلا صباح يوم الجمعة حيث نزل باكراً إلى المطعم وجلس خارجاً يتناول فطوره. وكان معظم الإعلاميين نائمين ولم يلتقه أحد سوى "سيدتي نت" وبعض نزلاء الفندق الذين التقطوا الصور معه. وقد بدا محمد عبده سعيداً ونشيطاً بنهوضه باكراً بعد يومين من الراحة في جناحه. عند الظهيرة التقى بالفنانة المغربية حياة الإدريسي التي رحّبت به بكل حفاوة بعدما دارت دردشة بينهما عن حبها لصوته ولأغانيه. وسألته إن كان سعيداً في إقامته في المغرب. فقال لها:" المغرب بلد الورود ومن لا يحب الورود"؟ بعد ذلك توجّه الفنان محمد عبده إلى جناحه ثم إلى villa des arts حيث أقام مؤتمره الصحفي لمدة ساعة.

فنان العرب وزيارة سرية

بعد ذلك قام بزيارة خاصة إلى مركز سرطان الأطفال في منطقة النهضة. وكانت زيارته للمركز بشكل سري وذلك برغبة منه. بعد انتهائه من الزيارة عاد إلى الفندق عند الثانية ظهراً ليعود عند الخامسة ويتوجه إلى فندق "فرح توليب" ليجري تمرينات مع فرقته الموسيقية والتي استعان بها من المغرب بدلاً من فرقته الخاصة. وقال محمد عبده لـ"سيدتي" إنه قد استعان بكبار العازفين في المغرب . ثم التقى في جناحه الخاص محمود المسفر حيث وقف الأخير على طلبات محمد عبده والاطمئنان على راحته. عندما قاربت الساعة الخامسة مساء خرج محمد عبده من جناحه ليقوم بالتمرينات مع فرقته. وعند مدخل جناحه كانت "سيدتي" في انتظاره. وكان ينتعل حذاءً رياضياً. ولما شاهد كرة "سيدتي نت" المخصصة للمونديال مع الفنانين، ركض في اتجاهها وقال ممازحاً "كرة موازين"؟ وأخذها بيده وبدأ يلعب بها بقدمه شمالاً ويميناً. وقد بدا لاعب كرة قدم محترف . فمحمد عبده متابع قديم لكرة القدم. وكان مشجعاً لنادي الأهلي في السعودية واليوم هو مشجع لفريق البرازيل في المونديال. وكتب على كرة "سدتي نت" مشجعاً فريق البرازيل. ثم توجه إلى المصعد وهو يقول:" الله على الكرة والرياضة ينشطان الجسد والعقل".

فتور في علاقة محمد عبده ونوال الكويتية؟

لم يلتقِ الفنان محمد عبده بالفنانة نوال الكويتية في المغرب لا صدفة ولا عمداً. وهذا ما دلّ على أن ثمة فتوراً قد أصاب علاقتهما. بعد انتهاء حفله توجّه برفقة رئيس "روتانا" للصوتيات سالم الهندي إلى الاستديو لوضع صوته على أغنية خاصة لم يفصح عنها.

بقي محمد عبده في جناحه في اليوم التالي من حفله. ولما قاربت الرابعة من بعد ظهر يوم الأحد غادر الفندق متوجهاً الى مراكش برفقة صديقه ياسر لملاقاة زوجته سعاد لقضاء أسبوعين من النقاهة في مراكش مودعاً الجميع.

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