لام: على الكأس أن يعود إلى ميونيخ

لندن، (إفي): أكد لاعب بايرن ميونيخ الألماني فيليب لام تصميم فريقه على العودة بكأس دوري أبطال أوروبا إلى ميونخ، والفوز على بروسيا دورتموند في نهائي البطولة الذي سيقام يوم السبت على ملعب ويمبلي بلندن.

وقال لام (29 عاما) في مؤتمر صحفي، قبل خوض آخر تدريب للفريق استعدادا للمباراة "نريد العودة بالكأس إلى ميونيخ، على الكأس أن يعود إلى هناك".

ويخوض بايرن نهائي دوري الابطال للمرة الثالثة خلال الأربع اعوام الاخيرة، ولم يحالفه الحظ في أي منها، وخسر العام الماضي على ملعبه في ميونيخ بركلات الترجيح أمام تشيلسي.

واعترف لام بوجود ضغط على الفريق، ليس فقط بسبب ما وصل إليه أوروبيا ولكن بسبب تتويجه بالبوندزليجا وتحطيم العديد من الارقام القياسية في ألمانيا.

وقال "دائما هناك ضغط، نحن أبطال ألمانيا"، قبل أن يبدي تفاؤله إزاء المباراة النهائية وأيضا بشأن المستقبل في ظل تطور اللاعبين.

وأضاف "الفريق في حالة حيدة، لدينا أعمار مناسبة، وأعتقد اننا نعمل بشكل جيد عام، سواء على المستوى الدفاع أو الهجومي".

واعتبر ان الهزيمة العام الماضي في المباراة النهائية أمام تشيلسي لن يكون لها "تأثير سيء" في لقاء السبت.

وأكد ان "ما حدث منذ عام لن يكون له تاثير سلبي، ولكنه سيجعلن اكثر ايجابية، لأنه سيحفزنا".