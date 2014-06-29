كيف تهيئين طفلك لاستقبال شهر رمضان؟

قبل قدوم شهر رمضان المبارك، يكون حرياً بك كأم أن تتخذي عدة خطوات؛ لكي تدربي طفلك على الصيام وتوضيح مفهوم الصوم له، وبث الوازع الإيماني له واحترام مشاعر الصائمين، وكل هذه الأمور لن تكون سهلة لطفل في مرحلة عمرية مبكرة.....



ما هي الخطوات التي عليك اتباعها مع طفلك؛ لكي لا يكون رمضان بالنسبة لك عبئاً من ناحيته وتدربيه على الصوم من ناحية أخرى؟



أخصائية التغذية الأستاذة مي الجعبري قدمت النصائح التالية لكل أم في هذا المجال وهي:



1. الطفل الذي يتمتع بصحة جيدة هو الطفل القادر على خوض مغامرة الصيام لأول مرة، وليس معنى ذلك الصوم طول النهار، ولكن صيام ساعات من النهار تزداد بالتدريج.

2. تأكدي من نسبة الهيموجلوبين في دم طفلك؛ لأن انخفاضها يسبب له التعب السريع وارتفاع ضربات القلب؛ مما يؤثر على قدرته على تحمل الانقطاع عن الطعام لنصف يوم مثلاً.

3. تأكدي أيضاً من خلو أمعائه من الديدان بأنواعها عن طريق تحليل البراز؛ لأن وجودها يسبب له فقر الدم الذي لا يتلاءم مع الصيام.



4. عودي طفلك قبل رمضان بأسبوعين مثلاً على النوم في فترة القيلولة لمدة ساعتين مثلاً، وكوني أنت القدوة في ذلك.

5. حاولي المباعدة بين زمن الوجبات لطفلك قبل رمضان بأسبوعين، واحرصي على عدم تقديم أي طعام بين الوجبات.

6. اختاري الرياضة الخفيفة والألعاب التي لا تستلزم جهداً أو حرق سعرات عالية؛ لتكون هي المعتمدة لديك لطفلك في أيام الصيام.



7. احكي له قصصاً عن أبطال المسلمين الصغار الذين تحملوا مشاق الصوم؛ ليكونوا نموذجاً له ومثال ذلك أسامة بن زيد الذي قاد المسملين للنصر وهو صائم.

8. لا تكثري من التذمر من قدوم الشهر الفضيل أمامه ، بل على العكس عليك إبداء فرحتك بقدومه، وعلميه أيضاً أنه شهر الأمانة؛ لأن الله يطلع على الأعمال.

9. أعدي برنامجاً لدخول طفلتك المطبخ معك؛ لتتعود على الصبر أمام مغريات الطعام، وعلميها بعض الأكلات الخفيفة أو تقطيع وغسل الخضار للسلطة مثلاً؛ لكي تستثمر وقتها خلال الشهر الفضيل.



10. أعدي ملابس خاصة لطفلك الذكر؛ ليصحب والده إلى المسجد، وأعدي إسدال صلاة مميزاً لصغيرتك؛ لتصلي معك في البيت، وجربي ذلك قبل حلول الشهر الفضيل.