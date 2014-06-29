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حلاوة الجبن

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حلاوة الجبن حلاوة الجبن

الأحد 29-06-2014 11:56

(هذه الوصفة برعاية الصافي )

المقادير:

- 500 غرام من الجبنة البيضاء

- 500 غرام من السميد

- 250 غراماً من القطر

للعجين:

-150 غراماً من القطر للتزيين

-750 غراماً من قشطة الصافي

-100 غرام من الفستق الحلبي الناعم

-50 غراماً من زهر الليمون

طريقة التحضير:

1 ـ في وعاء يوضع على النار، يوضع الجبن حتى يذوب. 2 ـ يضاف السميد و250 غراماً من القطر، ويخلط هذا المزيج، ثمّ يرقّ على صينيّة كبيرة الحجم. 3 ـ عندما يبرد، يقطّع إلى مربّعات، تُحشى بالقشطة، وتزيّن بالقشطة والفستق وزهر الليمون. يقدّم مع القطر.

(هذه المقادير تكفي ثمانية أشخاص).

 

الصافي يتمنى لكم صوماً مقبولاً وإفطاراً شهياً.

يرجى التبرّع بالطعام الفائض للأسر المستفيدة من جمعية بنيان الخيرية.

العنوان: الرياض – الدائري الشمالي – بين مخرج 5 و6 – الجهة اليمنى بعد قصر الأواني. يمين- رقم 0586280555

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