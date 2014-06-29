أخبار عاجلة

بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning " -
السكة الحديد تخالف قرار "الوزراء" بترشيد الإنفاق.. والوزير "خارج نطاق الخدمة"- مستند -
اردوغان لبوتين: هجوم إدلب "الكيميائي غير الإنساني" يهدد محادثات السلام -
محافظ أسوان يبحث سبل تنشيط السياحة العلاجية مع سفيرة البرتغال -
كلوب: غياب «ماني» مؤثر أمام بورنموث -
كلوب: سنقاتل على النقاط المتبقية في «البريميرليج» -
وست هام يسعى لتحصين نجميه في الصيف -
ظهير هوفنهايم على رادار تشيلسي -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... وصفة سحرية وسهلة لـ " تنحيف الجسم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط أسرة بالمطار قبل سفرها إلي العمرة بتأشيرات مزورة

Google+ Print
ضبط أسرة بالمطار قبل سفرها إلي العمرة بتأشيرات مزورة ضبط أسرة بالمطار قبل سفرها إلي العمرة بتأشيرات مزورة

مناسك العمرة بتأشيرات سفر مزورة.

ذكرت مصادر امنية بالمطار انه أثناء إنهاء أجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى جدة اشتبه ضابط الجوازات في جوازات سفر كلا من ” العربي . م” صاحب شركة استيراد وتصدير ، و “سعاد .ل ” صاحبة مكتب توريد ملابس ، و”بدور .ا ” طالبة ، وبعرض الجوازات على المعمل الجنائي لفحصها تبين  تزوير تاشيرات العمرة الخاصة بالسفر الي ، وبمواجهتهم أفادوا بأنهم حصلوا على التأشيرات من شخص يدعي ” أبراهيم . ج ” صاحب مكتب لتسفير العمالة مقابل 5 الآف جنيه للتأشيرة الواحدة ، تم إلغاء سفر الركاب الثلاثة وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا