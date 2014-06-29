ضبط أسرة بالمطار قبل سفرها إلي العمرة بتأشيرات مزورة

مناسك العمرة بتأشيرات سفر مزورة.

ذكرت مصادر امنية بالمطار انه أثناء إنهاء أجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى جدة اشتبه ضابط الجوازات في جوازات سفر كلا من ” العربي . م” صاحب شركة استيراد وتصدير ، و “سعاد .ل ” صاحبة مكتب توريد ملابس ، و”بدور .ا ” طالبة ، وبعرض الجوازات على المعمل الجنائي لفحصها تبين تزوير تاشيرات العمرة الخاصة بالسفر الي السعودية ، وبمواجهتهم أفادوا بأنهم حصلوا على التأشيرات من شخص يدعي ” أبراهيم . ج ” صاحب مكتب لتسفير العمالة مقابل 5 الآف جنيه للتأشيرة الواحدة ، تم إلغاء سفر الركاب الثلاثة وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية.