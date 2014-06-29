“القابضة للصناعات الكيماوية”:تستهدف ضخ استثمارات بـ5,1 مليار جنيه خلال 2014/2015

أعلن المهندس يحيى مشالي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تستهدف ضخ استثمارات في صورة مشروعات جديدة أو عمليات إحلال وتجديد أو إعادة هيكلة فنية بنحو 1ر5 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015.

وأشار خلال الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة أشرف سالمان وزير الاستثمار ورئيس الجمعية العامة وحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وممثلي وزارة الاستثمار، للنظر في اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2014/2015 إلى ان الموازنة التقديرية للشركة القابضة عن العام المالي المقبل، تستهدف تحقيق فائض نشاط إدارة المحفظة بنحو 615 مليون جنيه مقابل نحو 579 مليون جنيه فعلي عام 2012/2013 بزيادة قدرها نحو 36 مليون جنيه وبنسبة تطور 6%.

واضاف مشالي أن قيمة الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من 1 يوليو 2013 حتى 31 مايو 2014 بلغت نحو مليار جنيه، كما تستهدف تحقيق موارد للخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2014/2015 بنحو 23 مليار جنيه من خلال سداد الضرائب والرسوم الجمركية والتأمين الصحي وخلافه.

وعلى صعيد المؤشرات المالية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلال عام الموازنة أوضح مشالي أن إجمالي إيراد النشاط الجاري المستهدف للشركات التابعة عن العام المالي 2014/2015 بلغ نحو 12 مليار جنيه لـ18 شركة مقابل نحو 9.5 مليار جنيه فعلى عام 2012/2013، ونحو 8.4 مليار جنيه في العام المالي الأسبق 2011/2012 بزيادة قدرها نحو 2.5 مليار جنيه، 3.7 مليار جنيه وبنسبة 27%، 44% على التوالي.

ولفت الى ان الفائض القابل للتوزيع المستهدف للشركات التابعة عن العام المالي 2014/2015 بلغ نحو 1.45 مليار جنيه مقابل نحو 1.3 مليار جنيه فعلي عام 2012/2013 بنسبة زيادة 13%.

ونوه الى ان الشركة القابضة تستهدف حجم صادرات خلال العام المالي 2014/2015 بنحو 711.5 مليون جنيه مقابل نحو 635.2 مليون جنيه عام 2012/2013 ومقابل نحو 430.1 مليون جنيه في العام المالي الأسبق 2011/2012 بنسبة زيادة 12%، 65% علي التوالي.

من جانبه شدد أشرف سالمان وزير الاستثمار ورئيس الجمعية العامة على ضرورة وجود معايير محددة لتقييم أداء إدارات شركات قطاع الأعمال العام في ضوء القيمة الحقيقية للأصول التي تقوم على إدارتها.

وأشار إلى ضرورة العمل على الاستفادة من الأصول غير المستغلة في إطار منظومة إعادة هيكلة الشركات، مشيرا إلى الجهد المبذول من إدارة الشركة في هيكلة الشركات.

وأكد سالمان على أهمية تفعيل دور مركز إعداد القادة ليساهم في تطوير الكوادر البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، ودور مركز معلومات قطاع الأعمال العام في تقديم خدمات المعلومات وتقديم المعونة للشركات القابضة والتابعة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

من جانبهم أكد أعضاء الجمعية العامة على ضرورة وضع خطط واضحة بجدول زمني محدد لتنفيذ مشروعات الشركة القابضة ومتابعة مراحل تنفيذها بالإضافة إلى وضع مقترحات لتطوير الصناعة والاعتماد على الموارد المحلية في مدخلات الإنتاج.

وقامت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية باعتماد الموازنة عن السنة المالية عن العام المالي 2014/2015 على أن تقوم إدارة الشركة القابضة بتعديل الموازنة في ضوء ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة على أن يعاد العرض على الجمعية العامة في إجتماع قادم خلال ستة أسابيع.

أ ش أ