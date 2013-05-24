بالفيديو - قصة لقب.. لوب دورتموند يتغلب على كعب ديل بييرو

لقب واحد لدوري أبطال أوروبا يمتلكه بروسيا دورتموند في تاريخه كان عام 1997، قبل مواجهة بايرن ميونيخ يوم السبت في طريق تحقيق حلم التتويج الثاني.

وتوج دورتموند لقب دوري الأبطال في تاريخه مرة واحدة فقط كانت في موسم 1996-1997 تحت قيادة المدرب المخضرم أوتماز هيتزفيلد.

ويمتلك الفريق الأصفر فرصة إضافة الأميرة الأوروبية إلى دولاب بطولاته مرة ثانية، حينما يلاقي بايرن يوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي، ولكن هذه المرة تحت قيادة مدربه الشاب يورجن كلوب.

ويسترجع FilGoal.com قصة نهائي 97 الذي توج به دورتموند ببطولته الوحيدة.

كان على دورتموند أن يسقط يوفنتوس حامل اللقب على الملعب الأوليمبي في ميونيخ من أجل الصعود على منصة التتويج.

فيوفنتوس الذي كان يدربه مارشيلو ليبي دخل المباراة مرشحا فوق العادة للفوز، كونه حامل اللقب بالإضافة إلى فوزه على أياكس وصيف نسخة 96 في نصف النهائي 6-2 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

أما دورتموند فدخل المباراة منتشيا بالفوز على مانشستر يونايتد في النهائي 2-0 في مجموع لقاءي ذهاب وإياب نصف النهائي.

يوفنتوس كان وقتها يضم تشكيلة الأحلام التي قادها زين الدين زيدان مع أليساندرو ديل ببيرو وكريستيان فييري بالإضافة إلى ديدييه ديشامب.

عكس سير المباراة، افتتح كارل هاينز ريدل التسجيل لدورتموند في الدقيقة 29، من متابعة لعرضية من ناحية اليمين.

أضاع زين الدين زيدان فرصة تعديل النتيجة ليوفنتوس، ليرد ريدل بهدف ثان في الدقيقة 34.

واصل يوفنتوس ضغطه من أجل العودة إلى المباراة، في أصعب اللحظات على دورتموند الذي اتجه للدفاع.

حتى شارك البديل أليساندرو ديل بييرو الذي قلص الفارق بهدف رائع بالكعب.

ولكن لارس ريكن قتل المباراة تماما بهدف رائع من هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة "لوب" من أعلى حارس يوفنتوس.

ليتوج دورتموند باللقب الأول والوحيد في تاريخه في دوري أبطال أوروبا.