إصابة عامل اصطدمت به سيارة بسوهاج

أصيب عامل زراعى مقيم بمنطقة الكشح بمحافظة سوهاج بجروح بفروة الرأس نتيجة اصطدامه بسيارة.

تلقي اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة دار السلام من المستشفي المركزي بوصول موسي مريد عطية 60 عامل زراعي مقيم الكشح مصاب بجروح بفروة الرأس وتم تحويله لمستشفي سوهاج العام.

وتبين من الفحص قيام الأهالي بالامساك بـ أحمد مجلع حمدي 22 عامل مصاب بسجحات متفرقة بالجسم، حيث أنه أثناء قيام المصاب المذكور بعبور الطريق اصطدمت به السيارة رقم 6960 ملاكي قنا غير معلوم قائدها مما ادي لحدوث اصابته وتدخل احمد مجلع حمدي ووقام بتهريب قائد السيارة المشار اليها من مكان الواقعه مما دفع بعض الاهالي الي التعدي عليه وقام اهالي الاخير باطلاق اعيرة نارية في الهواء فور علمهم بقيام الاهالي بالتعدي علي المذكور ولاذوا الفرار وكلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري بالواقعه وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة للتصرف