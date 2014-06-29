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تأجيل الاستئناف على إخلاء سبيل 8 إخوان فى أحداث المترو لـ7 سبتمبر

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تأجيل الاستئناف على إخلاء سبيل 8 إخوان فى أحداث المترو لـ7 سبتمبر تأجيل الاستئناف على إخلاء سبيل 8 إخوان فى أحداث المترو لـ7 سبتمبر

 

محكمة

قررت محكمة جنح مستأنف الأزبكية بشمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد سرى الجمل، اليوم الأحد، تأجيل استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل 8 متهمين من الإخوان، لاتهامهم بمحاولة تعطيل محطة مترو الشهداء، أثناء الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر، لجلسة 7سبتمبر القادم، لحضور المتهمين من محبسهم.

والمتهمون الصادر بحقهم قرار إخلاء السبيل هم ” أشرف .أ.م ، جمال.ع.أ ، عبدالله .ص ، حسن .ع ، محمد .أ .ع ، عبد الرحمن .ك ، محمد .ص ، رأفت .م.ع” ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم “إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية ومقاومة السلطات والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام”.

وكانت قوات الأمن ،قد ألقت القبض على المتهمين أثناء تظاهرهم بمحطة مترو الشهداء وقيامهم بمحاولة تعطيل حركة المترو، ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم التظاهر بدون تصريح وإثارة الشغب وقطع الطريق والتعدى على موظفين عمومين وإتلاف الممتلكات العامة.

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