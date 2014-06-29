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ثبات منسوب النيل أمام السد العالى

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ثبات منسوب النيل أمام السد العالى ثبات منسوب النيل أمام السد العالى

ميناء السد العالي

سجل منسوب مياه نهر النيل أمام السد العالي، اليوم الأحد، ثباتا لليوم الرابع على التولى عند معدله يوم الخميس الماضى، حيث بلغ 174.16 متر.

وجاء فى تقرير لوزارة الموارد المائية والري، أن كمية المياه المنصرفة خلف سد أسوان تعادلت مع كمية الإيراد الواصل لبحيرة ناصر والتى بلغت 240 مليون متر مكعب.

يذكر أن إيراد نهر النيل يختلف اختلافا كبيرا من عام إلى آخر، ويتراوح ما بين نحو 42 مليار متر مكعب فى حده الأدنى و151 مليار متر مكعب فى حده الأقصى، وهذا التفاوت الكبير من عام لآخر يجعل الاعتماد على الإيراد السنوي أمرا بالغ الخطورة، حيث يمكن أن يعرض الأراضي الزراعية للبوار فى السنوات ذات الإيراد المنخفض، كما يعرضها لخطر الفيضان فى سنوات الإيراد الكبير.

وعلى مدى أكثر من نصف قرن على إنشاء السد العالي، ساهم ومازال يسهم فى مواجهة مخاطر نقص وزيادة إيراد مياه النيل من خلال ما يخزنه بطريقة آمنة من مئات المليارات من الأمتار المكعبة فى أوقات الفيضان، حيث يتم استخدامها فى أوقات الجفاف، فضلا عن فوائده الأخرى فى مجالات اقتصادية عديدة.

أ ش أ

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