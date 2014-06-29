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طلاب الثانوية بالمنوفية: إمتحان الكيمياء سهل لكنه طويل

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طلاب الثانوية بالمنوفية: إمتحان الكيمياء سهل لكنه طويل طلاب الثانوية بالمنوفية: إمتحان الكيمياء سهل لكنه طويل

أرشيفية

سادت حالة من الارتياح ظهر اليوم الاحد, بين طلاب الثانوية العامة للنظام الحديث القسم العلمى لسهولة إمتحان مادة الكيمياء ليختتم طلاب علمى علوم اليوم إمتحاناتهم .

وقال هادى خالد أحد الطلاب بمدرسة المساعى الثانوية العسكرية بشبين الكوم, أن الامتحان جاء سهلا ولكنه كان طويل ويحتاج الى وقت أطول من الوقت المخصص له ولكنه فى مجمله فى مستوى الطالب المتوسط وكان هناك جزئيات للطالب المتميز .

وأكدت ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أن غرفة العمليات لم تتلق اى شكاوى من الطلاب وأولياء الامور حول إمتحان الكيمياء , مضيفة أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط.

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