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سيارات النقل العام بالإسكندرية تبدأ العمل الخامسة والنصف صباحاً‎

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سيارات النقل العام بالإسكندرية تبدأ العمل الخامسة والنصف صباحاً‎ سيارات النقل العام بالإسكندرية تبدأ العمل الخامسة والنصف صباحاً‎

أمر اللواء طارق مهدي محافظ اﻷسكندرية، بزيادة ساعات العمل الخاصة بوسائل المواصلات خلال شهر رمضان المعظم حيث تبدأ اول رحلة لكافة وسائل المواصلات في تمام الساعة 5:30 صباحا وموعد أخر رحلة هو الساعة 1:30 صباحا.

وقال رئيس هيئة النقل العام باﻷسكندرية بأن الخدمات ستظل كما هي،  مع تحديد سعر جنية للاتوبيسات كأجرة موحدة لكافة الاتجاهات، موضحاً أن سعر تذكرة الترام 25 قرش طوال اليوم ، علي ان ترتفع الي 50 قرش من بعد الساعة 11:00 مساء وحتى الساعة 1:30 و أتوبيسات هيئة النقل العام جميع الخطوط في مختلف الأتجاهات سعر التذكرة جنية كأجرة موحدة لكافة اﻷتوبيسات.

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