سيارات النقل العام بالإسكندرية تبدأ العمل الخامسة والنصف صباحاً‎

أمر اللواء طارق مهدي محافظ اﻷسكندرية، بزيادة ساعات العمل الخاصة بوسائل المواصلات خلال شهر رمضان المعظم حيث تبدأ اول رحلة لكافة وسائل المواصلات في تمام الساعة 5:30 صباحا وموعد أخر رحلة هو الساعة 1:30 صباحا.

وقال رئيس هيئة النقل العام باﻷسكندرية بأن أسعار الخدمات ستظل كما هي، مع تحديد سعر جنية للاتوبيسات كأجرة موحدة لكافة الاتجاهات، موضحاً أن سعر تذكرة الترام 25 قرش طوال اليوم ، علي ان ترتفع الي 50 قرش من بعد الساعة 11:00 مساء وحتى الساعة 1:30 و أتوبيسات هيئة النقل العام جميع الخطوط في مختلف الأتجاهات سعر التذكرة جنية كأجرة موحدة لكافة اﻷتوبيسات.