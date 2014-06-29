وزير البترول يوقع على اتفاقية للبحث عن الذهب والمعادن

وقع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقية للبحث عن الذهب والمعادن “بموجب القانون الصادر بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع هيئة الثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية واستغلالها في مناطق جبل إيقات وجبل الجرف ووادي مسيح وجبل علبة ومنطقة أسوان بالصحراء الشرقية”.

وفي هذا الصدد، أشار وزير البترول إلى أن الهدف من إنشاء شركة شلاتين هو تقنين أوضاع البحث العشوائي عن الذهب والمعادن في تلك المناطق من خلال شركة وطنية، مما يحقق عائدا للدولة يتمثل في الحفاظ على مواردها الطبيعية ويساهم في توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة من خلال الأنشطة المرتبطة بها.

من جانبه، أوضح الجيولوجي عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية أن شركة شلاتين تقدمت بطلب لهيئة الثروة المعدنية للحصول على امتياز البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في مساحة إجمالية 13670 كيلومترا مربعا في حلايب وشلاتين وأسوان.

من جانبه، أوضح الدكتور عطية مخلوف رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية أن رأس مال الشركة يبلغ حوالي 10 ملايين جنيه تساهم فيها هيئة الثروة المعدنية بنسبة 75 % و24 % لبنك الاستثمار القومي و1 % للشركة المصرية للثروات التعدينية في المنطقة الواقعة بين خطي عرض 22 / 24 شمالا، وذلك لتقليل الاستغلال العشوائي للذهب مع استغلال المناجم الموقوفة في المنطقة والعمل على الاستغلال الاقتصادي الامثل للخامات المعدنية لتحقيق أعلى قيمة مضافة لها بدلا من تصديرها كمادة خام.

أ ش أ