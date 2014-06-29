نائب رئيس وزراء القرم: 300 لاجئ يتوافدون يوميا من أوكرنيا إلى القرم

صرح النائب الأول لرئيس وزراء شبه جزيرة القرم، ميخائيل شيريميت، بأن ما يقرب من 300 لاجئ يتوافدون يوميا من جنوب شرق أوكرانيا إلى القرم.

ونقلت وكالة أنباء «إيتارتاس» الروسية، عن« شيريميت» قوله «لن أقول إذا كان أعداد الوافدين قد قل أو زاد، ولكنه أشار إلى إن المعدل اليومي للوافدين يتراوح فيما بين من 200 إلى 300 شخص، مضيفا أن هؤلاء هم الذين تم تسجيلهم وأن العديد من اللاجئين لم يتم إدراجهم بعد ضمن خدمة الهجرة».

كما لفت المسؤول إلى أنه تم تسجيل وصول 7000 لاجئ قادمين من القرم إلى أوكرانيا، حيث تمنح الإقامة المؤقتة في حوالي 40 موقعا من ضمنها مدن الوشتا، ييفباتوريا وكيرتش ومنطقة ساكي بشبة جزيرة القرم.