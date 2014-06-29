أخبار عاجلة

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور لـ "أبلة فضيلة " في ذكرى ميلادها " كل عام وأنتي بخير " -
ملاعب ONsport: هل تتوقع إسمرار المدرب الجديد إيناسيو مع الزمالك -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
محافظ المنيا يشهد فعاليات مؤتمر "التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017".. صور -
حريق داخل مركز شباب الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات لإطفاء -
بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning " -
السكة الحديد تخالف قرار "الوزراء" بترشيد الإنفاق.. والوزير "خارج نطاق الخدمة"- مستند -
اردوغان لبوتين: هجوم إدلب "الكيميائي غير الإنساني" يهدد محادثات السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

نائب رئيس وزراء القرم: 300 لاجئ يتوافدون يوميا من أوكرنيا إلى القرم

Google+ Print

صرح النائب الأول لرئيس وزراء شبه جزيرة القرم، ميخائيل شيريميت، بأن ما يقرب من 300 لاجئ يتوافدون يوميا من جنوب شرق أوكرانيا إلى القرم.

ونقلت وكالة أنباء «إيتارتاس» الروسية، عن« شيريميت» قوله «لن أقول إذا كان أعداد الوافدين قد قل أو زاد، ولكنه أشار إلى إن المعدل اليومي للوافدين يتراوح فيما بين من 200 إلى 300 شخص، مضيفا أن هؤلاء هم الذين تم تسجيلهم وأن العديد من اللاجئين لم يتم إدراجهم بعد ضمن خدمة الهجرة».

كما لفت المسؤول إلى أنه تم تسجيل وصول 7000 لاجئ قادمين من القرم إلى أوكرانيا، حيث تمنح الإقامة المؤقتة في حوالي 40 موقعا من ضمنها مدن الوشتا، ييفباتوريا وكيرتش ومنطقة ساكي بشبة جزيرة القرم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية