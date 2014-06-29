رئيس الوزراء الفلسطيني لرئيس بعثة صندوق النقد: الاحتلال هو العائق أمام التنمية

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، الأحد، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريستوف دوينولد، حيث ناقش الطرفان آخر تطورات الوضع الاقتصادي والسياسي بالأراضي الفلسطينية.

وشدد «الحمد الله» خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه برام الله، على أن الاحتلال هو العائق الأساسي في وجه عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وبشكل خاص عن طريق قيام حرمان الفلسطينيين من الاستثمار في المناطق المسماة (ج).

وأطلع «الحمد الله» رئيس بعثة صندوق النقد على خطة عمل الحكومة الفلسطينية في تحسين الوضع الاقتصادي، من خلال ترشيد النفقات الحكومية، والعمل على زيادة الدخل، وتحسين الجباية الضريبية، وتهيئة المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمارات القادمة من الخارج.