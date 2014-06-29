الجيش الإسرائيلي يعتقل والد أحد المتهمين بـ«خطف» المستوطنين الثلاثة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عمر عبدالقادر أبوعيشة (55 عامًا)، من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وهو والد أحد الذين اتهمتهم إسرائيل بـ«اختطاف» 3 مستوطنين اختفت آثارهم منذ 12 يونيو الجاري، وذلك بعد مداهمة منزل أبوعيشة في منطقة بئر المحجر بمدينة الخليل.

قامت قوات الاحتلال بعمليات دهم وتفتيش واسعة في أحياء المدينة، واعتقلت عدة مواطنين، فضلا عن اقتحام مخيم العروب، شمال الخليل، واعتقال مجموعة من الأطفال.

وعلى صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الأحد، شخصين من بلدة بيت فجار، جنوب محافظة بيت لحم، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما، فيما تعرضت بلدة تقوع، شرق بيت لحم، لاقتحام من قبل قوات الاحتلال وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت ومداهمة منازل المواطنين وتفتيشها.

ونفذت قوة من جيش الاحتلال، مكونة من 8 دوريات، اقتحامات في منطقة «طور الزعفران» في قرية نحالين، غرب بيت لحم، وبلدتي زعترة والبرية شرق المحافظة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه عمال أثناء مطاردتهم قرب الجدار العنصري بمحاذاة قرية أرطاس شرق بيت لحم، مما تسبب في اشتعال النيران بمزرعة للدواجن، وقامت قوات الدفاع المدني لاحقَا بإخماد الحريق.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بمناطق مختلفة في محافظات الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 7 مواطنين، بينهم طفل، واعتقال ما يزيد على ٥٠٠ شخص منذ الإعلان عن اختفاء 3 من المستوطنين بمنطقة قريبة من محافظة الخليل.

وسبق أن أعلنت إسرائيل عن أسماء شباب ينتمون لحركة «حماس» ادعت أنهم «اختطفوا» المستوطنين الـ3.