النيابة تحقق فى واقعة سرقة رواتب العاملين بالجامعة العمالية

تباشر نيابة حوادث غرب القاهرة برئاسة المستشار أحمد لبيب التحقيق فى واقعة سرقة رواتب العاملين بالمؤسسة الثقاية بالجامعة العمالية حال توريدهم للمؤسسة.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من كل من “مبروك . م . م” و”صلاح الدين . ق . أ” ، بأنهما حال سيرهما بسيارة المؤسسة عملهما قيادة “عبدالفتاح . م . ع” بشارع الغفران بمنطقة مقابر اليهود بدائرة القسم ، وبحوزتهما مبلغ مالى قدره مليون وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه، رواتب العاملين بالمؤسسة عملهم ، إدعى الأخير تعطل السيارة وطلب منهما الترجل لدفعها إلا أنه غافلهما ولاذ بالفرار بالسيارة وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه.

وعلى الفور قامت مباحث القسم بتمشيط المنطقة والمناطق المجاورة حتى تم العثور على السيارة متروكة بدائرة قسم شرطة الخليفة.

وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم إستهداف المتهم بمسكنه وتبين عدم تواجده ، وبتفتيش مسكنه عثر على كمية من المصوغات الذهبية.

وبمناقشة زوجته “فاتن . س . م” 35 سنة ربة منزل، أقرت بعلمها بارتكاب زوجها الواقعة وحصولها منه على مبلغ مالى قدره 60ألف جنيه، قامت بشراء المصوغات المشار إليها،مضيفةً بقيامه بتسليم باقى المبلغ لشقيقه “أحمد” 24 سنة سائق ومقيم بذات العنوان، وعلى الفور تم استهدافه وضبطه.

وبمواجهته قرر بأن المتهم قام بتسليمه مبلغ مالى قدر مليون ومائتين وخمسون ألف، قام بإخفائه داخل سيارته الأجرة رقم ( ط د 8746 مصر ، وتم بإرشاده ضبط السيارة وبداخلها المبلغ المالى، وأضاف بقيام شقيقه بالإحتفاظ بمبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه للإنفاق على متطلباته الشخصية.

وتم ا

تخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.