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«الكهرباء» تفسد فرحة أهالى المنوفية بأول ليالى رمضان

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«الكهرباء» تفسد فرحة أهالى المنوفية بأول ليالى رمضان «الكهرباء» تفسد فرحة أهالى المنوفية بأول ليالى رمضان

صورة أرشيفية

سادت حالة من الغضب العارم أهالى محافظة المنوفية فى أول ليلة لشهر رمضان الكريم بعد إنقطاع التيار الكهربائى لساعات طويلة وخاصة أوقات صلاة التروايح وصلاة الفجر حيث انقطعت التيار على نطاق واسع فى هذه الاوقات.

وأكد عمرو عبد العزيز أحد أهالى مدينة الباجور أن إنقطاع الكهرباء زاد عن الحد ليلة امس وأفسد فرحة الأهالى بأول ليلة بشهر رمضان مشيرا إلى أنه أدى صلاة التروايح فى الظلام والحر مطالبا بالحلول الجذرية لمواجهة الأزمة.

وأضاف مسعد ابراهيم أن الكهرباء أفسد عليه صلاة التراويح بعدما أعتاد على صلاتها بمسجد مكيف وانها لم يحتمل إستكمال الصلاة نظرا لإرتفاع درجة الحرارة وإنقطاع الكهرباء منذ صلاة المغرب وحتى الساعة 11 مساءً .

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد فوزى محافظ المنوفية أنه أدى صلاة التروايح بين المواطنين بالمسجد العباسى فى ظل إنقطاع التيار الكهربائى ودرجة الحرارة المرتفعة قائلا ” الازمة تعيشها الدولة بأكملها وعلينا التحلى بالصبر”.

ومن جانبه أكد محمد عسل وكيل وزارة الكهرباء بالمنوفية أن درجة الحرارة المرتفعة ليلية أمس أدت إلى زيادة الاستهلاك وبالتالى إرتفاع الاحمال وإنقطاع الكهرباء مشيرا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك وهو الحل الذى تملك الوزارة فى الوقت الحالى .

وأشار إلى أنه أنه خاطب وكيل وزارة الاوقاف لتبيه على المساجد للاستغناء على الانوار المستخدمة فى الزينة لرمضان بالشوارع وأمام الجوامع وترشيد إستهلاك التكييفات خلال أداء الصلوات وخاصة صلاة التراويح.

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