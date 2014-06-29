محافظ المنيا يشهد العرض الفني “شارع المصريين بكره”

شهد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، العرض الفني “شارع المصريين بكرة” الذي قدمه أطفال قصر ثقافة المنيا على مسرح المحافظة ، تناول العرض عدد من الجوانب السلبية اليومية في حياة المواطنين مثل مشكلة رغيف العيش، تدنى الخدمات الصحية، الغش في الاختبارات ومشكلة المواصلات، حيث قدم الأطفال خلال العرض شهادات حية لبعض المواقف التي تعرضوا لها.

> أشاد المحافظ بمواهب الأطفال المشاركين في العرض ومهارتهم في القدرة على رصد سلبيات المجتمع مؤكدا على ضرورة دعم مثل هذه المواهب وتشجيعها.

يقول محمد حسن مخرج العرض أن الأوبريت جاء ضمن النشاط السنوي لقصر ثقافة المنيا كنتاج لورشة عمل فنية في التأليف المسرحي وشارك في العرض أكثر من 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين 8-18 عام ، العرض من تأليف محمد بهجت وديكور عبد الحميد حسن.