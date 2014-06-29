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طالب ثانوى يهدد مراقبى لجنة الامتحانات لعدم تمكنه من الغش

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طالب ثانوى يهدد مراقبى لجنة الامتحانات لعدم تمكنه من الغش طالب ثانوى يهدد مراقبى لجنة الامتحانات لعدم تمكنه من الغش

صورة أرشيفية

تقدم ثلاثة من مراقبى لجنة مدرسة محمود عزت الثانوية بمدينة سرس الليان محافظة المنوفية ببلاغ ضد طالب لقيامه بتهديدهم بالتعدى عليهم بعد الانتهاء من الامتحان لعدم تمكنه مع الغش وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة واستدعاء الطالب لقسم الشرطة.
> تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور قسم شرطة سرس الليان بلاغ كل من سيد سحن 41 سنة و أمل ابرهيم 43 سنة و مهدى بيومى 51 سنة جميعهم ملاحظين بامتحانات الثانوية العمة بمدرسة محمود عزت الثانوية دائرة القسم لتضررهم من الطالب محمد مجدى الملاح 19 سنة لقيامه بتهديدهم بالتعدى عليهم بسبب عدم تمكنه من الغش فى الأمتحان .
> وبمواجهة الطالب أنكر ما نسب إليه وتم صرف من قسم الشرطة حرصا على مستقبله بعد أخد التعهد اللازم بعدم التعرض لهم وتحرير محضر رقم 18 أحوال قسم سرس الليان.

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