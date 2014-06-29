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والدة إحدى ضحايا التحرش: دفاع المتهمين يلجأ لدفوع خائبة والتهمة ثابتة بشهادة الضباط

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والدة إحدى ضحايا التحرش: دفاع المتهمين يلجأ لدفوع خائبة والتهمة ثابتة بشهادة الضباط والدة إحدى ضحايا التحرش: دفاع المتهمين يلجأ لدفوع خائبة والتهمة ثابتة بشهادة الضباط

محكمة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، نظر 5 قضايا يحاكم فيها 12 متهماً، بالتحرش وهتك أعراض عدد من الفتيات بميدان التحرير، أثناء الاحتفالات بتنصيب رئيس الجمهورية الجديد، وخلال الاحتفالات بذكرى مرور 3 سنوات على ثورة يناير، داخل غرفة المداولة.

وأكدت والدة أحدى الضحايا، أن دفاع المتهمون دائما يلجأ إلى دفوع خائبة مثل شيوع الاتهامات، وكثرة عدد المتهمين وعدم معرفة دور كل منهم فى الأحداث على وجه التحديد، أو يلجأون إلى التشكيك فى أقوال الشهود، لكن لا مجال لمثل تلك الدفوع بهذه القضية، لثبوت التهمة، ولكون الشهود هم الضباط وأمناء الشرطة الذين تدخلوا لانقاذ القتيات، وقبضوا على الجناة متلبسين بارتكاب جرائمهم المشينة.

وأشارت إلى أن باقى الشهود من المدنيين لا يمكن التشكيك فى شهادتهم أيضاً لأنهم شاهدوا الجناة رؤيا العين، ومنهم من تعرض لكسر بزراعه وآخر تعرض لطعنة مطواة خلال محاولة انقاذ الفتيات، ومن ثم فهم كانوا جزء من الحدث لا يمكن التشكيك فى صحة أقوالهم.

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