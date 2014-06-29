أدى طلاب الثانوية العامة بمدارس السويس فى 12 لجنة امتحانية، حيث ادى 1307 طالب الامتحان فى مادة الكيماء بينما أدى 1212 الامتحان فى مادى علم نفس و الاجتماع، كما أدى 5 طلاب الامتحان فى مادة المستوى الرفيع النظام القديم .
> وأكد أيمن فهمى إسماعيل المستشار الاعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس عبر بيان اعلامي على عدم تلقى المديرية اى شكوى من صعوبة الامتحانات.
انتظام امتحانات الثانوية في السويس ولا شكاوي من الكيمياء وعلم النفس
أدى طلاب الثانوية العامة بمدارس السويس فى 12 لجنة امتحانية، حيث ادى 1307 طالب الامتحان فى مادة الكيماء بينما أدى 1212 الامتحان فى مادى علم نفس و الاجتماع، كما أدى 5 طلاب الامتحان فى مادة المستوى الرفيع النظام القديم .