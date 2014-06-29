انتظام امتحانات الثانوية في السويس ولا شكاوي من الكيمياء وعلم النفس‎

أدى طلاب الثانوية العامة بمدارس السويس فى 12 لجنة امتحانية، حيث ادى 1307 طالب الامتحان فى مادة الكيماء بينما أدى 1212 الامتحان فى مادى علم نفس و الاجتماع، كما أدى 5 طلاب الامتحان فى مادة المستوى الرفيع النظام القديم .

> وأكد أيمن فهمى إسماعيل المستشار الاعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس عبر بيان اعلامي على عدم تلقى المديرية اى شكوى من صعوبة الامتحانات.