مختار مختار: فرصتنا قوية للفوز بالدوي رغم الهزيمة الثقيلة من سموحة

أعرب مختار مختار المدري الفنى لبتروجت عن حزنه الشديد بعد الهزيمة الثقيلة التى تلقاها الفريق أمام سموحة بنتيجة 4/1 فى الجولة الاولى لمنافسات الدورة الرباعية لتحديد البطل التى انطلقت أمس امؤكدا أن الفريق واجهته العديد من الظروف الصعبة التى خاض بها المباراة بسبب النقص العددى الكبير فى صفوفه بسبب الغيابات المتعددة لكثرة الاصابات .

> واوضح مختار أن المباراة كانت صعبة خاصة بعد الروح التى ظهر بها لاعبو سموحة ووصفهم بانهم “رجالة ” طوال المباراة مؤكدا أن المبارة كشفت عن بعض الأخطاء الدفاعية الفادحة لفريقه والتى سيسعى لتصحيحها خلال الفترة المقبلة .. مضيفا أن فرص فوز بتروجت ببطولة الدورى هذا الموسم قوية.