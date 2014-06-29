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بالأرقام - كيف حسم دفاع الأهلي القمة؟

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بالأرقام - كيف حسم دفاع الأهلي القمة؟ بالأرقام - كيف حسم دفاع الأهلي القمة؟

دخل الأهلي والزمالك مباراة القمة رقم 108 وهما يعانيان من أزمات دفاعية كبيرة، كانت واضحة على الفريقين منذ بداية الموسم.

ولكن الفوز تحقق للفريق الذي نجح في تنظيم دفاعاته وكان لاعبيه أكثر تركيزا وتنفيذا للمهام الدفاعية، وهو الأهلي.

فرغم كثافة الزمالك الهجومية، ظهر الأهلي أكثر تنظيما في الدفاع والوسط، وهو الأمر الذي جعله يحسم المباراة لصالحه.

الفارس الأبيض ظهر كطرف أفضل في المباراة، هجوم متتالي من على الأطراف والعمق، فرص أخطر، تهديد أكثر على المرمى، ولكن ارتفاع معدل فقدان لاعبيه للكرة جعل ترجمة تلك السيطرة لأهداف أمرا صعبا.

وعلى الجانب الأخر، جاء تفوق الأهلي في التعامل مع أزمته الدفاعية والعمل على تقليص المساحات بين خطوطه، ليساهم في حسمه للمباراة، وهو ما يظهر في تفوقه على غريمه فيما يخص استخلاص الكرة.

تنظيم دفاعات الأهلي حرم الزمالك من الاستفادة بنسبة الاستحواذ الهائلة للكرة، فالكرة كانت تظل مع لاعب الزمالك حتى يتم قطعها أو تنكسر الهجمة على حائط الدفاع الأحمر.

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