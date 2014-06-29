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جهود أمنية لضبط مُتهم بطعن صاحب ورشة دهانات بالخصوص

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جهود أمنية لضبط مُتهم بطعن صاحب ورشة دهانات بالخصوص جهود أمنية لضبط مُتهم بطعن صاحب ورشة دهانات بالخصوص

-ارشيفية-

تُكثف اجهزة الامن بالقليوبية من جهودها، لضبط متهم قام بطعن صاحب ورشة دهانات بجرح نافذ بالصدربمدينة الخصوص، وذلك على اثر مشاجرة نشبت بينه وبين آخر بسبب رفض المجني عليه اقتراضه مبلغ مالي.

وكان اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية، قد تلقي إخطاراً بالواقعة من مامور قسم شرطة الخصوص، يفيد بتلقيه بلاغاً من مستشفى الزيتون بالقاهرة، بوصول المدعو سامح رفعت حليم 34 سنه صاحب ورشة دهانات، مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر من الجهه الخلفيه من الظهر،  وبسؤال المصاب أقر بحضور المدعو حنا كمال كميل وطلب منه أقتراض مبلغ مالى وعندما رفض،  حدثت بينهما مشادة كلاميه تطورت لمشاجرة، قام على أثرها الأخير بالتعدى عليه بآله حاده أدت إالي أصابته وفر هارباً.

وقد كُلفت إدارةالبحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم، وتم تحرير محضر برقم 21 أحوال قسم الخصوص وجاري العرض على النيابة العامه.

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