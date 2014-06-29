نوسترداموس العرب: أجريت حواراً مع أحد الفضائيين.. والإسلام ظهرعلى المريخ أولاً

قال الفلكي أحمد شاهين، الملقب بـ”نوستر داموس العرب”، عضو “الاتحاد الأمريكى للفلكيين”، بأن الحياة على كوكب الارض بكامل تفاصيلها كانت على المريخ، ومن قبلها على كواكب اخرى، بما فيها وجود الدين الإسلامي، مؤكدا علي انه سوف يقوم بنشر صور المظاهر الإسلامية على المريخ قبل قيام القيامة هناك.

وكان شاهين قد اعلن علي صفخته علي “فيس بوك”، بأنه سوف يقوم بتفجير مفاجئه سوف تجعل وكالة ناسا الفضائية عاجزة عن تفسيرها أو نفيها مشيراً الي أنه قد قام بأجراء حوار مع أحد الكائنات الفضائية الحقيقية.

والجدير بالذكر ان “شاهين” قد صرح لموقع “24″ الإماراتي بإن يوم القيامة قد حدث على المريخ، وحان الآن دور كوكب الأرض، مشيراً الي ان وكالة ناسا سجلت، منذ 6 أعوام، شروق الشمس على المريخ من مغربها، لتؤكد قيام الساعة على الكائنات الموجودة هناك.

وتابع قائلاً ان الكائنات على المريخ علمت بذلك، فهاجرت إلى كواكب أخرى، ومنها الأرض، في صورة الجنس الأبيض الذي يقطن الدول الاسكندنافي.