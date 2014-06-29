وصول مرسى و35 متهماً آخرين إلى أكاديمية الشرطة فى «التخابر الكبرى»

وصل، منذ قليل، إلي محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، الرئيس المعزول محمد مرسى و 35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك لاستكمال سماع أقوال شهود الاثبات في جلسة سرية محظور النشر فيها بالقضية االمعروفة إعلامياً بـ «التخابر الكبرى» والمتهمين فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

كما وصل أيضاً منذ الصباح الباكر 19 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية من كبار قيادات تنظيم الإخوان على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وبعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وناصر صادق بريرى بامانة سر احمد جاد واحمد رضا .