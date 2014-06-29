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ضبط 2 من إخوان البحيرة بتهمة التحريض على العنف‎

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ضبط 2 من إخوان البحيرة بتهمة التحريض على العنف‎ ضبط 2 من إخوان البحيرة بتهمة التحريض على العنف‎

-ارشيفية-

تمكنت قوات الأمن بالبحيرة، من ضبط 2 من أعضاء جماعة الإخوان المطلوبين بمركز أبو حمص،بتهمة التظاهر و التحريض على العنف.

وكانت حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة، قد تمكنت من القاء القبض على (عيد.م.ن-43 عاما-مدرس)مقيم بكوم القناطر مركز أبو حمص، و الهارب من تنفيذ حكم غيابى بالحبس 3 سنوات بتهمة التظاهر و التحريض على العنف، كما تم إلقاء القبض على(رفيق.س.ع-48 عاما-مدرس)مقيم بسنتواى مركز أبو حمص، و المطلوب من النيابة العامة بتهمة التظاهر و التحريض على العنف حيث تم التحفظ على المتهمين و إبلاغ النيابة العامة  لبدأ للتحقيق.

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