«الحركة الشعبية» بالسودان: نفذنا هجومًا على القوات الحكومية بجنوب كردفان

قال المتحدث باسم «الحركة الشعبية- قطاع الشمال»، أرنو نقوتلو لودي، إن «الجيش الشعبي» شن هجومًا عنيفًا على قوات الحكومة السودانية داخل منطقة «العتمور» شرقي كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، بجانب قصف مواقع عسكرية داخل العاصمة، ومنطقتي الحمرة ودلدكو.

وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية إن قوات الجبهة الثورية السودانية من الجيش الشعبي شنت هجومًا عنيفًا، السبت، ضد قوات الحكومة داخل منطقة العتمور، وأن القوات الحكومية «تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية، بلغت 15 قتيلًا وعدد كبير من الجرحى، وتدمير دبابة و6 سيارات من بينها عربة محملة بمدفع رباعي».

وأقر «لودي» بسقوط 3 من قوات الحركة الشعبية وجرح 7 آخرين، وأكد عزم الجيش الشعبي إبعاد القوات الحكومية السودانية من العتمور إلى داخل مدينة كادوقلي. ولم يصدر ما يفيد من الجيش السوداني بوقوع الهجوم على «العتمور» أو قصف كادوقلي من عدمه.

وكان الجيش السوداني أعلن السيطرة على منطقة العتمور بولاية جنوب كردفان في 6 يونيو الحالي، واعتبرها «قاعدة عسكرية وبوابة متقدمة لكاودا»، معقل الحركة الشعبية بالمنطقة.