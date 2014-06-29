نانسي عجرم من الأشرفية: رسالتي زرع البسمة بين الناس

بيروت_علي حلاّل تصوير: محمد رحمة

على الرغم بما مرّ على لبنان من أوضاع أمنية وتفجيرات في عدد من المناطق اللبنانية، وبعد تأجيل مهرجان "عيش الأشرفية" لأسبوع إضافي، أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم المهرجان في ساحة ساسين وسط تدابير أمنية مشددة رداً على كل من يريد زعزعة الأمن والإستقرار وتأكيداً على حب اللبنانيين للحياة.

غصت ساحة ساسين بالجمهور الذي أتى من كل المناطق اللبنانية لسماع نجمته المفضلة صغاراً وكباراً، وهي المعروفة بأنها تملك قاعدة جماهيرية عربية لا يستهان بها. وهذا ما بدا واضحاً للعيان حيث استطاعت نانسي أن تأسر القلوب وتخطف الأنظار إليها في هذه الليلة وتشعل المسرح جواً وفرحاً بضحكتها المعهودة.

عند العاشرة من مساء ليل السبت صعدت نانسي إلى المسرح وسط تصفيق حار من الجمهور. واللافت في الحضور وجود عدد كبير من السياسيين اللبنانيين الذين تجاوبوا مع أغنيات نانسي ورقصوا عليها. بدأت حفلها بأغنية ألبومها الأخير "ما تيجي هنا". ثم قدمت عدداً من أغانيها القديمة مثل "يا غالي" و"ماشي حدي". وللصغار حصة مع نانسي حيث قدمت أغنية "يا بنات" وتفاعلت معهم عندما انحنت لهم وهي على المسرح ليلتقطوا لها صورة، فكاميرات الهواتف كلها مرفوعة لإلتقاط الصور لنانسي.

"سيدتي نت" التقت نانسي في كواليس الحفل حيث عبرت عن سعادتها بالمشاركة في هذا المهرجان، وقالت: "الشعب اللبناني يحب الحياة ولا يموت مهما حصل، ومهما مرّ عليه من أزمات يعود وينفض غبار الحزن"، ورسالتي في هذا اليوم أن "أزرع البسمة والفرحة بين الناس".

وعن مطالبة الكثيرين لها بالتمثيل، أكدت نانسي أن المشروع مؤجل لغاية ايجاد الدور الذي تطمح له.

والملاحظ أيضاً أن نانسي قبل صعودها إلى المسرح كانت تمرن صوتها مع أستاذ الموسيقى طوني بايع، وحرصت على أن تأخذ المقام الصحيح لاسيما في أول أغنية لها، وهذا ما يتبعه الفنانين العالميين والذي يحرصون على أعمالهم ويحترمون جمهورهم.

كذلك سمعت همسات لمدير أعمال نانسي عجرم جيجي لامارا يقول فيها المهم أن تربح البرازيل كون نانسي تشجع الفريق البرازيلي، وهذا ما قالته على المسرح الذي كانت محطة "LBC" بنقله مباشرة على الهواء.

ووعدت نانسي جمهورها بتقديم المزيد من الكليبات والأغاني الجديدة.