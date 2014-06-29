أخبار عاجلة

بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning " -
السكة الحديد تخالف قرار "الوزراء" بترشيد الإنفاق.. والوزير "خارج نطاق الخدمة"- مستند -
اردوغان لبوتين: هجوم إدلب "الكيميائي غير الإنساني" يهدد محادثات السلام -
محافظ أسوان يبحث سبل تنشيط السياحة العلاجية مع سفيرة البرتغال -
كلوب: غياب «ماني» مؤثر أمام بورنموث -
كلوب: سنقاتل على النقاط المتبقية في «البريميرليج» -
وست هام يسعى لتحصين نجميه في الصيف -
ظهير هوفنهايم على رادار تشيلسي -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... وصفة سحرية وسهلة لـ " تنحيف الجسم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

شكر لخادم الحرمين من رئيس وزراء فرنسا على رعاية الحجاج الفرنسيين

Google+ Print
شكر لخادم الحرمين من رئيس وزراء فرنسا على رعاية الحجاج الفرنسيين شكر لخادم الحرمين من رئيس وزراء فرنسا على رعاية الحجاج الفرنسيين

    أعرب رئيس الوزراء الفرنسي السيد مانويل فالس عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على رعايته للمسلمين، وبخاصة حجاج فرنسا. وأضاف بأن فرنسا تقف جنبا الى جنب بقوة مع النهج الوسطي الذي تتبعه المملكة، مشيرا إلى تعاليم الدين الإسلامي في رسالته وقيمة المعروفة والهادفة إلى الوسطية والاعتدال والداعمة إلى السلام والمساواة والتراحم والتعايش مبينا أن الإسلام هو دين فرنسا الثاني ولنا ولكم ان تفخروا بذلك ؛ وأنا شخصيا أحرص على أن أحتفي بوجبة إفطار في رمضان مع المسلمين لأوجه رسالة للعالم مقتضاها ان الدين الإسلامي له مكانة كبيرة في فرنسا ونعلم جميعا أن فرنسا تقف مع كل الشعوب العربية والإسلامية ونعتبر انفسنا شركاء لهم.

وقدم رئيس الوزراء شكر فرنسا للمملكة ممثلة في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ولجميع الهيئات المشاركة في المعرض لهذه الفكرة الإنسانية العميقة ورأى في هذا المعرض والذي يترجم عمق رسالة الحج الإنسانية والدينية التي يعكسها المعرض بكل مقتنياته ومعروضاته، مبيناً ان فرنسا ترتبط بعلاقات قوية ضاربة جذورها في التاريخ مع المملكة العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والدينية، ونحن في فرنسا نفتخر بوجود معرض الحج في باريس، وقد شكر معالي الاستاذ فيصل بن معمر وفريق المكتبة والمعهد على هذا الانجاز الحضاري القيم.

جاء ذلك خلال حضوره احتفال مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بمناسبة معرض الحج المقام في معهد العالم العربي بباريس، وكذلك حضور سفراء الدول العربية والإسلامية في باريس ومديري المراكز الاسلامية والثقافية وعدد من القيادات الدينية من أتباع الأديان والثقافات الفرنسية، وذلك لإتاحة الفرصة للمسلمين وغير المسلمين من أبناء المجتمع الفرنسي للتعرف على ما يمثله الحج لأبناء الأمة الإسلامية وتاريخ هذه الرحلة الإيمانية العظيمة وذلك في إطار جهود المكتبة لمد جسور التواصل المعرفي بين الثقافة العربية الإسلامية والثقافات الأخرى لما يحتويه هذا المعرض من كنوز دينية وتاريخية وثقافية، إضافة إلى التعريف بالجهود الضخمة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.

من جهته رفع المشرف العام على المكتبة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على ما يحظى به الحج والحجيج من دعم ورعاية وقدم ابن معمر شكره إلى الفرنسية ممثلة في رئيس الوزراء السيد مانول فالس على حضور المعرض.

وقد شهد معرض الحج اقبالا كبيرا من الزوار حيث حظي بزيارة كبيرة من الجاليات الاسلامية والفرنسيين والأوروبيين منذ افتتاحه في 22 إبريل 2014م ، ويستمر هذا المعرض حتى 21 شوال 1435ه الموافق 17 أغسطس 2014م ، ويضم أكثر من 230 قطعة متحفية تروي تاريخ رحلة الحج على مر العصور وما يرتبط بهذه الرحلة الإيمانية من قيم إنسانية وإسلامية منها (53) قطعة من المملكة العربية السعودية بعضها تعرض لأول مرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل