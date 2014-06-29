شكر لخادم الحرمين من رئيس وزراء فرنسا على رعاية الحجاج الفرنسيين

أعرب رئيس الوزراء الفرنسي السيد مانويل فالس عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على رعايته للمسلمين، وبخاصة حجاج فرنسا. وأضاف بأن فرنسا تقف جنبا الى جنب بقوة مع النهج الوسطي الذي تتبعه المملكة، مشيرا إلى تعاليم الدين الإسلامي في رسالته وقيمة المعروفة والهادفة إلى الوسطية والاعتدال والداعمة إلى السلام والمساواة والتراحم والتعايش مبينا أن الإسلام هو دين فرنسا الثاني ولنا ولكم ان تفخروا بذلك ؛ وأنا شخصيا أحرص على أن أحتفي بوجبة إفطار في رمضان مع المسلمين لأوجه رسالة للعالم مقتضاها ان الدين الإسلامي له مكانة كبيرة في فرنسا ونعلم جميعا أن فرنسا تقف مع كل الشعوب العربية والإسلامية ونعتبر انفسنا شركاء لهم.

وقدم رئيس الوزراء شكر فرنسا للمملكة ممثلة في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ولجميع الهيئات المشاركة في المعرض لهذه الفكرة الإنسانية العميقة ورأى في هذا المعرض والذي يترجم عمق رسالة الحج الإنسانية والدينية التي يعكسها المعرض بكل مقتنياته ومعروضاته، مبيناً ان فرنسا ترتبط بعلاقات قوية ضاربة جذورها في التاريخ مع المملكة العربية السعودية في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والدينية، ونحن في فرنسا نفتخر بوجود معرض الحج في باريس، وقد شكر معالي الاستاذ فيصل بن معمر وفريق المكتبة والمعهد على هذا الانجاز الحضاري القيم.

جاء ذلك خلال حضوره احتفال مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بمناسبة معرض الحج المقام في معهد العالم العربي بباريس، وكذلك حضور سفراء الدول العربية والإسلامية في باريس ومديري المراكز الاسلامية والثقافية وعدد من القيادات الدينية من أتباع الأديان والثقافات الفرنسية، وذلك لإتاحة الفرصة للمسلمين وغير المسلمين من أبناء المجتمع الفرنسي للتعرف على ما يمثله الحج لأبناء الأمة الإسلامية وتاريخ هذه الرحلة الإيمانية العظيمة وذلك في إطار جهود المكتبة لمد جسور التواصل المعرفي بين الثقافة العربية الإسلامية والثقافات الأخرى لما يحتويه هذا المعرض من كنوز دينية وتاريخية وثقافية، إضافة إلى التعريف بالجهود الضخمة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.

من جهته رفع المشرف العام على المكتبة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على ما يحظى به الحج والحجيج من دعم ورعاية وقدم ابن معمر شكره إلى الحكومة الفرنسية ممثلة في رئيس الوزراء السيد مانول فالس على حضور المعرض.

وقد شهد معرض الحج اقبالا كبيرا من الزوار حيث حظي بزيارة كبيرة من الجاليات الاسلامية والفرنسيين والأوروبيين منذ افتتاحه في 22 إبريل 2014م ، ويستمر هذا المعرض حتى 21 شوال 1435ه الموافق 17 أغسطس 2014م ، ويضم أكثر من 230 قطعة متحفية تروي تاريخ رحلة الحج على مر العصور وما يرتبط بهذه الرحلة الإيمانية من قيم إنسانية وإسلامية منها (53) قطعة من المملكة العربية السعودية بعضها تعرض لأول مرة.