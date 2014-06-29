30 ألف رجل أمن يسهرون على راحة المعتمرين في المسجد الحرام

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، مساء الجمعة بمقر الأمن العام في جدة الاجتماع الخاص بعرض الخطط الأمنية لموسم العمرة لهذا العام، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعدد من قادة القطاعات الأمنية.

اللواء المحرج: 30 ألف رجل لضبط الأمن داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته

واستمع سمو وزير الداخلية في مستهل الاجتماع إلى شرح مفصل من مدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج، وقادة أمن الحج والعمرة عما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من الخطط الأمنية لموسم العمرة والمهمات التي تندرج في هذا الإطار لتسهيل أداء العمرة بكل يسر وسهولة، والخطط المستقبلية التي سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان في الحرمين الشريفين.

وأشاد سموه بجهود كافة الجهات المعنية بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في القطاعات الحكومية والخاصة التي ستسهم في تسهيل حركة المعتمرين والزائرين للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، واطمأن على جاهزية تنفيذ الخطط التي وضعت من أجل راحة ضيوف الرحمن.

وزير الداخلية يوجه بالشروع في إجراءات تغيير لون سيارات الدوريات الأمنية الى الأبيض والأسود

ونقل سمو وزير الداخلية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله لكافة منسوبي الأجهزة الأمنية المشاركين في تنفيذ خطط المساندة والدعم لموسم العمرة . شاكراً المولى جلت قدرته على ما تنعم به هذه البلاد من أمن واستقرار. وأكد سموه أهمية التنسيق المشترك ومتابعة الأعمال ميدانياً؛ لتنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة، حاثا سموه جميع العاملين على الاهتمام بضيوف الله الكرام وتسهيل أمورهم ومساعدتهم، خلال فترة إقامتهم بالمملكة لأداء مناسكهم.

وفي ختام الاجتماع عبر سمو وزير الداخلية عن شكره وتقديره لجميع القيادات الأمنية والعاملين في خدمة ضيوف الرحمن، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد

من جهة أخرى، أكد مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج أن من الحلول تعزيز التواجد الأمني ودعم جهاز الامن ب 30 الف رجل امن لضبط الأمن داخل اروقة المسجد الحرام وساحاته وأكد اللواء المحرج ان سمو وزير الداخلية وافق على مقترح تغيير لون سيارات الدوريات الأمنية الى اللون الأسود والأبيض بالإضافة الى تغيير زي رجال الدوريات الأمنية ووجه سموه بالشروع في إجراءات التغيير.