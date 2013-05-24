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تشغيل جهاز جديد لفصل مشتقات الدم ببنك دم السويس

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تشغيل جهاز جديد لفصل مشتقات الدم ببنك دم السويس تشغيل جهاز جديد لفصل مشتقات الدم ببنك دم السويس

قال الدكتور وائل الشرقاوى مدير بنك الدم بالسويس إنهم تمكنوا اليوم من تشغيل وضم جهاز جديد لبنك دم بالمحافظة وهو عبارة عن جهاز لفصل مشتقات الدم إلى العمل فعليا ليحل بذلك مكان الجهاز القديم دائم العطل والذى يوفر على أبناء المحافظة مشقة السفر للحصول على مشتقات الدم من خارج المحافظة كما حصل بنك دم السويس على جهاز حديث لعمل اختبار التوافق لأكياس الدم.

وتابع مدير بنك الدم لـ"اليوم السابع" أن الجهاز الجديد سيؤدى إلى رفع معيار الجودة والخدمة الصحية المقدمة من بنك دم السويس لأبناء المحافظة.

وأضاف أنهم يدعون المواطنين للتبرع بالدم وأنهم على استعداد لاستقبالهم خلال 24 ساعة يوميا حتى يساهم فى تخفيف الألم عن المرضى.

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