شهرزاد المغربية تثير الجدل قبيل العرض في رمضان

يبدو أن الضجة الإعلامية التي تزامنت مع تصوير المسلسل المغربي "ألف ليلة وليلة" والخلاف الذي حصل بين المخرج أنور معتصم والمنتجة صوفيا أغيلاس، ما يزال برخي بظلاله على هذا العمل الذي سيعرض على شاشة "ميدي 1 تي في" خلال شهر رمضان، خصوصاً بعد الاتهامات المتبادلة بين الطرفين.

فاتهمت صوفيا المخرج بالسرقة والسطو وقالت انها هي صاحبة حقوق التأليف التي اشترتها من الكاتب رشيد سكري وسجلتها باسمها في المركز السينمائي المغربي، وأوضحت أنها صرفت أموالها على تصوير الحلقة النموذجية التي عرضتها قناة "ميدي 1 تي في"، وعليه لجأت للقضاء لوقف التصوير، إلا أن ذلك لم يجدِ نفعاً، حيث تم العرض ما قبل الأول للمسلسل في مؤتمر صحافي في "دار الصانع" بالرباط ، بحضور أفراد من فريق العمل من ممثلين وفنيين، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام الذين حاولوا البعض منهم معرفة حقيقة الخلاف الحاصل بين المخرج أنور معتصم والمنتجة صوفيا غيلاس.

من جهته نفى معتصم خلال المؤتمر إدعاء اغيلاس، وأكد أنه صاحب العمل، بدليل أن المركز السينمائي وافق على تصوير المسلسل، كما حاول تجنّب التطرق كثيراً لهذا الموضوع في مؤتمره الصحافي الذي خصص الوقت الأكبر منه للحديث عن ظروف التصوير والتقنيات التي قام بتوظيفها.

وقال أنور أنه حاول من خلال توظيفه لحكاية "ألف ليلة وليلة" أن يجمع بين الموروث الثقافي من جهة، وممارسة عملية الإسقاط للخصوصية المغربية على هذا العمل التلفزيوني الضخم من جهة أخرى، الذي ينقل صورة المغرب من خلال طريقة التصوير والديكورات الطبيعية التي تزخر بها مدينة أكادير السياحية الكائنة في جنوب غرب المغرب، موضحاً أن مسلسل "ألف ليلة وليلة" يتناول قصة شهرزاد وشهريار المعروفة لكن في قالب مغربي، وسيكون نافذة للمشاهد المغربي والعربي للتعرف على الثقافة المغربية، مقللاً الحديث عن المشاكل التي صاحبت تصوير العمل معتبراً أنها مفتعلة. وأضاف أن وجوه التمثيل في المسلسل نجحت في تقديم الفرحة والمتعة بمهنيتها العالية، الذي يشاركه كل من الممثلين: محمد الخياري ونادية كندة وآخرين، بالإضافة إلى وجود وجوه جديدة في العمل مثل عارضة الأزياء أمينة العلام.

ويتشوق المشاهد بفضوله لمعرفة نهاية خلاف المخرج أنور معتصم، الذي ينفي كل ادعاء موجه له، فيما تنتظر المنتجة أغيلاس إنصاف القضاء لها بعدما استنكرت استفراد المخرج بتسويق المسلسل للقناة دون موافقة الشركة المنتجة، فيما أنها لم تتردد في كل مناسبة من التأكيد على تعرضها للنصب والاحتيال وخيانة المخرج للأمانة الفكرية والأدبية.

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