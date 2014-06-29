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إبنة ايمينيم تتخرّج من المدرسة وتُمنح جائزة التميّز الأكاديمي

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السبت 28-06-2014 21:27

أعرب النجم العالمي Marshall Mathers المعروف بـ Eminem ، عن سعادته بتخرّج إبنته Hailie Jade من المدرسة، وقال إنّه فخور جدّاً بها.

وأشادت Jade بدور كلّ من والدها، الذي لطالما دعمها وقدّم لها كل ما تحتاجه، ووالدتها Kim التي كان لها التأثير الأكبر في نجاحها.

قالت Hailie البالغة من العمر 18 عاماً في حفل التخرّج: والدي ووالدتي دعماني وساعداني للوصول إلى ما أنا عليه اليوم، وهما السرّ الأكبر خلف النجاح الذي حقّقته.

لم تنجح Hailie Jade فقط، بل تفوّقت على جميع زملائها في مدرسة Chippewa Valley بـ charter township، وحازت على معدّل 3.9، كما مُنحت جائزة التميّز الأكاديمي.

Hailie التي قطعت شوطاً مهمّاً في حياتها العلميّة، ستدخل جامعة Michigan State، للتخصّص في مجال علم النفس.

يشار إلى أنّ Eminem هو من النجوم الذين فكرّوا في الإنتحار.

 

 

 

 

 

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